Министр экономики: на оборону страны жители Литвы могли бы одолжить свои сбережения

"Есть способы, например, взять деньги в кредит у жителей. Я слышала критику идеи таких облигаций, но ведь есть немало финансов, которые еще есть у людей. Может, лучше не в носке держать, а в танк вложить", – сказала LRT министр.

По ее словам, надо разъяснить идею облигаций жителям.

"Может быть, государство не даст большие проценты, но ведь есть люди, которые добровольно поддерживают Украину, думаю, они поймут, если будет ясно, кому, когда и сколько денег нужно", – прибавила она.

Напомним, что политики говорят о сложной геополитической ситуации и потребности укрепления оборонительной мощности Литвы. Премьер-министр Ингрида Шимоните обратилась к главам партий, бизнесу и профсоюзам с призывом искать возможности для устойчивого финансирования обороны.