2025.04.09 07:03

Министр экономики: мы должны начать думать как минимум о трех свободных экономических зонах

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Lukas Savickas
Lukas Savickas
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

Министр экономики и инноваций Лукас Савицкас хочет сократить неравномерность развития регионов и в качестве важного инструмента для достижения этой цели рассматривает создание свободных экономических зон (СЭЗ). Он считает, что Литва должна начать разработку планов по крайней мере для трех новых таких зон.

„С какой стороны ни посмотри, неравномерное развитие регионов остается огромной проблемой. (…) Другие уезды значительно отстают от Вильнюса, и это серьезная проблема, которую нельзя игнорировать“, — заявил министр на вечернем заседании Сейма во вторник.

В округах, за исключением Вильнюсского, Каунасского и Клайпедского, ВВП на душу населения снизился с 64 до 62,2%. Это, по мнению главы Минэкономики, свидетельствует о движении в нежелательном направлении, и одним из инструментов для его приостановки является создание СЭЗ.

„Мы видим, что уже созданные СЭЗ постепенно завершают реализацию своего потенциала. Некоторые уже полностью заполнены, а некоторым после принятия решений будут выделены дополнительные территории. Правда, с учетом сегодняшнего потока и амбиций, нам нужно начать планировать как минимум три новых СЭЗ“, — предложил Савицкас.

По словам министра, о конкретных локациях, которые могли бы получить статус СЭЗ, пока речь не идет, но любой муниципалитет может попытаться привлечь крупные инвестиционные проекты и тем самым обеспечить себе практически идентичные стимулы.

„Сегодня уже создана возможность для каждого муниципалитета конкурировать за крупные инвестиционные проекты. Если его привлекут, неважно в каком муниципалитете, он, по сути, приобретает статус фактической СЭЗ, со всеми дополнительными прямыми стимулами для управления своей инфраструктурой. Правда, ведется активная беседа с муниципалитетами и мэрами о возможностях“, — сказал Савицкас.

Он также не исключил вероятности того, что при разработке планов СЭЗ государству придется скупать частную землю. По его словам, проекты оборонной промышленности, которые сейчас крайне актуальны, могут оказаться восприимчивыми к большим участкам земли.

„Ввиду масштабов производства и компонентов безопасности (…) на один инвестиционный проект может потребоваться до 100 гектаров территории. Участков такого размера у государства не так много, если они вообще есть. Неизбежно, что в той или иной степени нам придется говорить об использовании частных участков“, — сообщил министр.

На сегодняшний день в Литве действуют семь свободных экономических зон – в Клайпеде, Шяуляй, Акмяне, Мариямполе, Паневежисе, Кедайняй и Каунасе.

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