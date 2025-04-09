Министр экономики: мы должны начать думать как минимум о трех свободных экономических зонах

„Мы видим, что уже созданные СЭЗ постепенно завершают реализацию своего потенциала. Некоторые уже полностью заполнены, а некоторым после принятия решений будут выделены дополнительные территории. Правда, с учетом сегодняшнего потока и амбиций, нам нужно начать планировать как минимум три новых СЭЗ“, — предложил Савицкас.

В округах, за исключением Вильнюсского, Каунасского и Клайпедского, ВВП на душу населения снизился с 64 до 62,2%. Это, по мнению главы Минэкономики, свидетельствует о движении в нежелательном направлении, и одним из инструментов для его приостановки является создание СЭЗ.

„С какой стороны ни посмотри, неравномерное развитие регионов остается огромной проблемой. (…) Другие уезды значительно отстают от Вильнюса, и это серьезная проблема, которую нельзя игнорировать“, — заявил министр на вечернем заседании Сейма во вторник.

По словам министра, о конкретных локациях, которые могли бы получить статус СЭЗ, пока речь не идет, но любой муниципалитет может попытаться привлечь крупные инвестиционные проекты и тем самым обеспечить себе практически идентичные стимулы.

„Сегодня уже создана возможность для каждого муниципалитета конкурировать за крупные инвестиционные проекты. Если его привлекут, неважно в каком муниципалитете, он, по сути, приобретает статус фактической СЭЗ, со всеми дополнительными прямыми стимулами для управления своей инфраструктурой. Правда, ведется активная беседа с муниципалитетами и мэрами о возможностях“, — сказал Савицкас.