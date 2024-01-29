Министр экономики Литвы в Калифорнии встретится с потенциальными инвесторами

"В последние годы экспорт литовской лазерной продукции последовательно растет и получает мировое признание, поэтому открытие литовского стенда на выставке лазеров обеспечит развитие имеющегося потенциала и установление новых связей. Также в ходе визита мы откроем InnoHub Lithuania, что предоставит еще больше возможностей литовским компаниям обеспечить сотрудничество с одними из самых инновационных штатов США – Калифорнией и Силиконовой долиной, а академическому сообществу – найти надежных партнеров из литовской экосистемы инноваций", - говорит министр экономики и инноваций А. Армонайте.

Как указывается в сообщении, в ходе визита по инициативе министерства и Агентства инноваций свою деятельность в Силиконовой долине начнет InnoHub Lithuania, целью которого является ускорение роста литовских компаний в сфере высоких технологий, особенно в секторах лазерных технологий, ИКТ и наук о жизни.