Министр экономики Литвы: наблюдается восстановление экспорта товаров в Китай

"Мы наблюдаем восстановление экспорта. Конечно, экспорт Литвы и до ухудшения отношений не был очень большим, но ограничения, конечно, не помогли", - сказала в четверг А. Армонайте.
"Теперь мы видим, что они отменены", - сказала министр, ссылаясь на статистику за январь-сентябрь этого года.
Китай начал оказывать экономическое давление на Литву в конце 2021 года, когда осенью того же года в Вильнюсе открылось Тайваньское представительство – под названием острова, территорию которого Пекин считает своей, а не под названием столицы острова – Тайбэя.
Европейский союз обжаловал ограничения, введенные Китаем, во Всемирной торговой ассоциации.
Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис в ноябре заверил, что "экономическое давление со стороны Китая против Литвы больше не применяется".
В свою очередь министр экономики и инноваций пояснила, что крупнейшая экономика Азии никогда не вводила официальных ограничений для Литвы, что "иногда они появлялись, иногда исчезали".
"В настоящее время ситуация стабилизируется. Но, как всегда, когда вы ведете бизнес с коммунистическими или другими режимами, вы не можете быть уверены в своей собственности или стабильности этого партнерства", - признала она.
По словам А. Армонайте, из-за экономического давления Китая литовские экспортеры не могли декларировать товары на таможне.
"Я понимаю, что это уже сейчас делается", - сказала министр.