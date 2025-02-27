Министр экономики: Литва ощутит влияние 25% пошлин США на ЕС

„Весть Д. Трампа о планируемых 25-процентных пошлинах на товары из ЕС напрямую повлияет на литовскую экономику. Нам придется провести более детальную оценку по группам товаров, пока ясности нет“, - сказал министр в комментарии, опубликованном в среду вечером.

„Скорее всего, мы почувствуем это через промышленность и производство с более высокой добавленной стоимостью. Ранее уже упоминались автомобили из Европы и ограничения на их импорт. Важно отметить, что литовские производители входят в цепочку поставок на заводы ЕС. Мы активно сотрудничаем с партнерами из ЕС для поиска решений и возможных контрмер“, - говорит он.