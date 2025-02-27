Министр экономики: Литва ощутит влияние 25% пошлин США на ЕС

„Весть Д. Трампа о планируемых 25-процентных пошлинах на товары из ЕС напрямую повлияет на литовскую экономику. Нам придется провести более детальную оценку по группам товаров, пока ясности нет“, - сказал министр в комментарии, опубликованном в среду вечером.
„Скорее всего, мы почувствуем это через промышленность и производство с более высокой добавленной стоимостью. Ранее уже упоминались автомобили из Европы и ограничения на их импорт. Важно отметить, что литовские производители входят в цепочку поставок на заводы ЕС. Мы активно сотрудничаем с партнерами из ЕС для поиска решений и возможных контрмер“, - говорит он.
По словам Л. Савицкаса, прямой экспорт Литвы в США составляет около 6,8 проц. всего экспорта товаров литовского происхождения – США являются пятой страной-партнером. В прошлом году экспорт в США достиг 1,6 млрд евро.
Несмотря на неопределенность, министр заверяет, что государство готово оказать помощь бизнесу, пострадавшему от дополнительных пошлин.
„Литовские компании необходимо поощрять к диверсификации экспортных рынков и поиску новых возможностей. Литовский бизнес неоднократно доказывал свою устойчивость, гибкость и адаптивность. Государство готово помочь с мерами по стимулированию экономики“, - добавил Л. Савицкас.
В среду президент США Трамп объявил, что тарифы на продукцию из ЕС составят 25 проц.
Он заявил, что пошлины будут применяться к целому ряду товаров, включая автомобили, добавив, что ЕС „действительно воспользовался нами“.