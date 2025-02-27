2025.02.27 10:31

Министр экономики: Литва ощутит влияние 25% пошлин США на ЕС

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Lukas Savickas
Lukas Savickas
ФОТО: Julius Kalinskas | Elta

После того как президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести 25-процентные пошлины для Европейского союза (ЕС), министр экономики и инноваций Лукас Савицкас признал, что подобные решения Вашингтона окажут прямое влияние на экономику Литвы. Однако, по словам политика, пока не ясно, каким секторам или группам товаров решения Белого дома могут нанести наибольший ущерб.

„Весть Д. Трампа о планируемых 25-процентных пошлинах на товары из ЕС напрямую повлияет на литовскую экономику. Нам придется провести более детальную оценку по группам товаров, пока ясности нет“, - сказал министр в комментарии, опубликованном в среду вечером.

„Скорее всего, мы почувствуем это через промышленность и производство с более высокой добавленной стоимостью. Ранее уже упоминались автомобили из Европы и ограничения на их импорт. Важно отметить, что литовские производители входят в цепочку поставок на заводы ЕС. Мы активно сотрудничаем с партнерами из ЕС для поиска решений и возможных контрмер“, - говорит он.

По словам Л. Савицкаса, прямой экспорт Литвы в США составляет около 6,8 проц. всего экспорта товаров литовского происхождения – США являются пятой страной-партнером. В прошлом году экспорт в США достиг 1,6 млрд евро.

Несмотря на неопределенность, министр заверяет, что государство готово оказать помощь бизнесу, пострадавшему от дополнительных пошлин.

„Литовские компании необходимо поощрять к диверсификации экспортных рынков и поиску новых возможностей. Литовский бизнес неоднократно доказывал свою устойчивость, гибкость и адаптивность. Государство готово помочь с мерами по стимулированию экономики“, - добавил Л. Савицкас.

В среду президент США Трамп объявил, что тарифы на продукцию из ЕС составят 25 проц.

Он заявил, что пошлины будут применяться к целому ряду товаров, включая автомобили, добавив, что ЕС „действительно воспользовался нами“.

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