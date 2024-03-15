Министр экономики и инноваций обсудила с украинскими производителями дронов возможности сотрудничества с литовскими предприятиями

"Война в Украине показала, какое большое влияние оказывают передовые технологии. Например, дроны существенно изменили ход войны. Мы продолжим поддерживать Украину, поставляя передовые системы вооружений. Мы также хотели бы сотрудничать с инновационными украинскими компаниями в развитии оборонных технологий", – говорит министр экономики и инноваций А. Армонайте.

По данным министерства, министр ознакомила украинские компании с растущей оборонной промышленностью Литвы. Литва разрабатывает передовые оборонные решения – от лазерных технологий до электронных боевых средств. Технологии, разработанные в Литве, также успешно используются на поле боя в Украине и экспортируются в другие страны НАТО.

Министр также представила благоприятные условия для открытия в Литве оборонных предприятий стран-партнеров, в том числе Украины.