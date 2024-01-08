Министр экономики и инноваций об идеи отказа от преподавания на русском языке: это – чудовищная ошибка

"Говорить, что мы с завтрашнего дня закроем все школы, – это чудовищная ошибка, и этого не следует делать", – прокомментировала А. Армонайте в понедельник.

"Не надо использовать этот вопрос для сбора политических дивидендов, особенно среди радикальных правых.

Я имею в виду некоторых политиков, склонных к популизму", – заявила представитель "свободы".

По словам председателя Партии свободы, в школах национальных общин есть проблемы, но для их решения не должно быть поспешных решений.

"Сейчас мы воспользуемся этой чувствительной геополитической ситуацией, все закрываем, все уничтожаем. Этого делать не следует, ведь это все-таки дети, их жизнь, которая формируется в школе. Какие личности выйдут оттуда позже, это повлияет на жизнь нашей страны", – сказала А. Армонайте.