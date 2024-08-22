Министр экономики и инноваций о сложных условиях в швейной отрасли: Литва больше не является страной дешевой рабочей силы

„Литва не может быть страной дешевой рабочей силы и больше ею не является. Видимо, мы больше не будем конкурировать с теми странами, где всегда можно будет нанять людей дешевле. (...) Зарплаты наших людей растут самыми быстрыми темпами (...) в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР - ELTA)“, - в среду журналистам сказала А. Армонайте.