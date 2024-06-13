2024.06.13 09:49

Министр экономики и инноваций о решении Навицкене уйти в отставку: это – лучшее решение

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Аушрине Армонайте
Аушрине Армонайте
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

По мнению министра экономики и инноваций, председателя Партии свободы Аушрине Армонайте, министр социальной защиты и труда Моника Навицкене, втянутая в скандал с финтех-компанией Foxpay и ее руководством, приняла правильное решение, подав премьер-министру заявление об отставке.

„Если это личный вопрос, ожидала ли я (таких решений) – то точно нет. Но министр приняла решение, и, судя по всему, премьер его рассмотрит“, – сказала в четверг А. Армонайте в эфире Žinių radijas, отметив, что не вникала в подробности ситуации, вызвавшей ажиотаж.

„Видимо, министр лучше всех сама знает ситуацию и может оценить, какие здесь могут быть решения. Она сделала это вчера. Вот и всё. И я считаю, что это лучшее решение“, – добавила она.

В настоящее время М. Навицкене возглавляет не только Министерство социальной защиты и труда (Минсоцтруда), но и временно занимает должность министра образования.

На вопрос, могут ли представители Партии свободы претендовать на эти вакантные портфели, А. Армонайте ответила, что пока не рассматривает такой сценарий.

„Во-первых, это не было то министерство – как, кстати, и образования – которое в ходе переговоров получила Партия свободы. Ответственность за управление этими областями взяли на себя консерваторы. Это в первую очередь их прерогатива, и теперь они должны обеспечить качество работы этих министерств“, – сказала А. Армонайте.

Министр социальной защиты и труда Моника Навицкене решила уйти с поста из-за неутихающего скандала вокруг ее связей и связей ее супруга Миндаугаса Навицкаса с компанией Foxpay, с владелицей компании Евой Тринкунайте и ее сожителем, предпринимателем Вильгельмасом Германасом, который ранее отбывал наказание в тюрьме за финансовые преступления.

Foxpay также стала объектом расследования правительственной Координационной комиссии по защите объектов, критически важных для национальной безопасности. В среду стало известно, что последняя не разрешила владелице Foxpay Еве Тринкунайте приобрести компанию LITLAB, основным акционером которой является супруг министра М. Навицкас. Сообщается, что еще в процессе рассмотрения будущей сделки владелица Foxpay изменила планы и передумала, однако комиссия проверила компанию по собственной инициативе и установила, что инвестор не соответствует требованиям закона о защите объектов государственного значения.

В среду портал 15min.lt сообщил, что в прошлом году министр летала в Дубай на частном самолете вместе с Е. Тринкунайте и ее партнером В. Германасом.

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