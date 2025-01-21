Министр Будрис в Берлине: Литва ценит лидерство Германии в укреплении восточного фланга НАТО

„Размещение немецкой бригады в Литве до 2027 года является приоритетной задачей правительства Литовской Республики, поэтому Литва приложит все усилия для создания наилучших условий для военнослужащих немецкой бригады и их семей в Литве. Оборонное сотрудничество между Литвой и Германией является примером для союзников. Действуя сообща, мы сможем создать более сильную Европу“, - цитируется в сообщении министр.