2025.01.21 07:02

Министр Будрис в Берлине: Литва ценит лидерство Германии в укреплении восточного фланга НАТО

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Kęstutis Budrys
Kęstutis Budrys
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Литва ценит лидерство Германии в укреплении безопасности восточного фланга НАТО и ее приверженность коллективной обороне, подчеркнул министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис на встрече с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок в Берлине в понедельник.

„Размещение немецкой бригады в Литве до 2027 года является приоритетной задачей правительства Литовской Республики, поэтому Литва приложит все усилия для создания наилучших условий для военнослужащих немецкой бригады и их семей в Литве. Оборонное сотрудничество между Литвой и Германией является примером для союзников. Действуя сообща, мы сможем создать более сильную Европу“, - цитируется в сообщении министр.

Будрис на встрече также подчеркнул, что текущие вызовы безопасности и возникающие новые угрозы требуют более тесного, чем когда-либо прежде, взаимодействия и сотрудничества между странами Европейского союза и союзниками по НАТО. Министр подчеркнул необходимость дальнейшего увеличения инвестиций в оборону, улучшения военной мобильности и повышения устойчивости Европы к гибридным угрозам.

На первой встрече глав дипломатий Литвы и Германии также обсуждались поддержка Украины и санкции против России.

В ходе визита в Берлин министр также встретился с советником федерального канцлера Германии по внешней политике и политике безопасности Йенсом Плётнером и представителями политических аналитических центров Германии.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии