Министерство юстиции Литвы получило документы от депутата Жемайтайтиса для создания новой партии

В Минюсте отмечают, что в соответствии с порядком, предусмотренным Законом о политических организациях, Минюст в течение 15 календарных дней должен будет проверить, предоставлены ли все необходимые документы.

"Если да, то в течение 30 дней со дня получения документов и данных министерство должно будет подтвердить достоверность данных, представляемых политическими партиями в Регистр юридических лиц, соответствие устава, программы или их изменений требованиям законов и представить заключение об этом в Регистр юридических лиц. Тогда партия сможет быть зарегистрирована", - сказал пресс-секретарь министра юстиции Паулюс Жеймис.

11 ноября Р. Жемайтайтис объявил о создании новой политической силы, а на съезде партии политик был избран председателем новой политической силы.

Р. Жемайтайти заявил, что новая партия намерена участвовать во всех выборах, которые состоятся в 2024 году. Политик подчеркнул, что правоцентристская сила пойдет на выборы с призывами повернуться к регионам Литвы.