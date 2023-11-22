Министерство юстиции Литвы получило документы от депутата Жемайтайтиса для создания новой партии

 
ELTA
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Remigijus Žemaitaitis
Remigijus Žemaitaitis
ФОТО: DELFI / Domantas Pipas

В среду члена Сейма Ремигиюс Жемайтайтис официально подал в Министерство юстиции документы для создания партии "Заря Немана".

В Минюсте отмечают, что в соответствии с порядком, предусмотренным Законом о политических организациях, Минюст в течение 15 календарных дней должен будет проверить, предоставлены ли все необходимые документы.

"Если да, то в течение 30 дней со дня получения документов и данных министерство должно будет подтвердить достоверность данных, представляемых политическими партиями в Регистр юридических лиц, соответствие устава, программы или их изменений требованиям законов и представить заключение об этом в Регистр юридических лиц. Тогда партия сможет быть зарегистрирована", - сказал пресс-секретарь министра юстиции Паулюс Жеймис.

11 ноября Р. Жемайтайтис объявил о создании новой политической силы, а на съезде партии политик был избран председателем новой политической силы.

Р. Жемайтайти заявил, что новая партия намерена участвовать во всех выборах, которые состоятся в 2024 году. Политик подчеркнул, что правоцентристская сила пойдет на выборы с призывами повернуться к регионам Литвы.

Ранее Р. Жемайтайтис состоял в Партии "Свобода и справедливость", но после публичных антисемитских заявлений лишился членства в партии.

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