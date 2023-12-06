Министерство социальной защиты и труда предлагает увеличить социальные пенсии некоторым гражданам Литвы

 
ELTA
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ФОТО: Shutterstock
В среду парламентский Комитет по социальным делам и труду (КСДТ) примет решение по социальным пенсиям.

Министерство социальной защиты и труда предлагает увеличить социальные пенсии некоторым получателям и выплачивать их независимо от того, работает ли получатель.

Также предлагается расширить круг получателей социальной пенсии: ее будут получать также те, кто потерял 45-55% трудоспособности, а также многодетные отцы, не имеющие необходимого опыта работы.

"Мы стремимся отменить существовавшее на протяжении многих лет дискриминационное положение, когда люди, у которых была диагностирована инвалидность до 24 лет, могли устроиться на работу и не лишиться социальной пенсии, в то время как люди, у которых инвалидность была диагностирована позже, теряли ее, когда трудоустраивались. Отныне система будет более справедливой и равной для всех людей с ограниченными возможностями", - говорит председатель КСДТ Юстас Джюгялис.

По данным комитета Сейма, после принятия поправок в Закон о социальных пенсиях дополнительно социальные пенсии смогут получать до 5 тысяч человек.

Планируется, что изменения вступят в силу в два этапа – с января и 1 июля 2024 года.

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