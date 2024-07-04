2024.07.04 13:42

Министерство обороны Литвы закупит разные типы дронов на сумму около 36 млн евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Дрон
Дрон
ФОТО: kam.lt

Министерство обороны сообщает о закупке различных типов дронов почти на 36 млн евро.

Как указано в сообщении, Агентство оборонных ресурсов подписало контракты на закупку различных типов дронов у латвийской компании Edge Autonomy, планируется закупить разведывательные дроны малого класса. Также у эстонского производителя Threod Systems планируется закупить разведывательные дроны мини-класса.

Также подписан договор с ЗАО Deftools о закупке дронов микро-класса.

Стоимость этих приобретений составляет почти 36 млн евро. Большая часть дронов будет поставлена этой осенью, остальные – в начале 2025 года.

К 2030 году на приобретение всех типов дронов запланировано около 200 млн евро. Ежегодно планируется выделять в среднем 30 млн евро.

Как сообщалось ранее, для расширения возможностей дронов в Литве министр обороны Лауринас Кащюнас представил четырехэтапную программу. По словам министра, будет создан „реестр дронов“, будет развиваться индустрия дронов, а также будут развиваться возможности Союза стрелков.

Государственный совет обороны в конце марта принял решение, что боевая мощность дронов должна быть достигнута в Литве к 2027 году.

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