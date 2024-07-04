Министерство обороны Литвы закупит разные типы дронов на сумму около 36 млн евро

Как указано в сообщении, Агентство оборонных ресурсов подписало контракты на закупку различных типов дронов у латвийской компании Edge Autonomy, планируется закупить разведывательные дроны малого класса. Также у эстонского производителя Threod Systems планируется закупить разведывательные дроны мини-класса.
Также подписан договор с ЗАО Deftools о закупке дронов микро-класса.
Стоимость этих приобретений составляет почти 36 млн евро. Большая часть дронов будет поставлена этой осенью, остальные – в начале 2025 года.
К 2030 году на приобретение всех типов дронов запланировано около 200 млн евро. Ежегодно планируется выделять в среднем 30 млн евро.
Как сообщалось ранее, для расширения возможностей дронов в Литве министр обороны Лауринас Кащюнас представил четырехэтапную программу. По словам министра, будет создан „реестр дронов“, будет развиваться индустрия дронов, а также будут развиваться возможности Союза стрелков.
Государственный совет обороны в конце марта принял решение, что боевая мощность дронов должна быть достигнута в Литве к 2027 году.