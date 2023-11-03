Министерство обороны Литвы: закупается не только оружие, но и боеприпасы

"Агрессия России против Украины и меняющаяся ситуация с безопасностью в регионе означают, что Литва уделяет обороне гораздо больше внимания и средств. Закупается не только современное оружие, но и боеприпасы. Они закупаются не только для ежедневной военной подготовки, но и для накопления", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны, ежегодно на накопление боеприпасов приходится 16% общих расходов на оборону.

В 2021-2023 годах выделенные на это средства увеличились в три раза – на накопление боеприпасов было выделено почти 750 млн евро.

В прошлом году на закупку военных резервов было направлено 18,3% оборонного бюджета, считая с дополнительным финансированием, полученным в течение года.

По данным Минобороны, в 2021 году на накопление запасов было направлено 17,7%, а в 2020 году – 11,2% оборонного бюджета.

Как сообщает министерство, ожидается, что в следующем году оборонный бюджет Литвы достигнет 2,06 млрд евро, в том числе 134,8 млн евро из временного взноса солидарности.