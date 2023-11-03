Министерство обороны Литвы: закупается не только оружие, но и боеприпасы

"Агрессия России против Украины и меняющаяся ситуация с безопасностью в регионе означают, что Литва уделяет обороне гораздо больше внимания и средств. Закупается не только современное оружие, но и боеприпасы. Они закупаются не только для ежедневной военной подготовки, но и для накопления", - говорится в сообщении ведомства.
По данным Минобороны, ежегодно на накопление боеприпасов приходится 16% общих расходов на оборону.
В 2021-2023 годах выделенные на это средства увеличились в три раза – на накопление боеприпасов было выделено почти 750 млн евро.
В прошлом году на закупку военных резервов было направлено 18,3% оборонного бюджета, считая с дополнительным финансированием, полученным в течение года.
По данным Минобороны, в 2021 году на накопление запасов было направлено 17,7%, а в 2020 году – 11,2% оборонного бюджета.
Как сообщает министерство, ожидается, что в следующем году оборонный бюджет Литвы достигнет 2,06 млрд евро, в том числе 134,8 млн евро из временного взноса солидарности.
По сравнению с этим годом оборонный бюджет в 2024 году вырастет на 3%. На развитие инфраструктуры будет выделено 309 млн евро. На модернизацию армии и военные резервы – почти 645 млн евро.
Всего в 2024-2026 годах в бюджете охраны края на приобретения предусмотрено выделить около 2,7 млрд евро.