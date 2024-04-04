Министерство: нет достаточных правовых оснований для изменения дизайна дорожных знаков по примеру других государств

"В 2024 году Рабочая группа по безопасности дорожного движения WP.1 Комитета по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) на основе передового опыта стран, присоединившихся к Конвенции о дорожных знаках и сигналах, завершила подготовку обновлений изображений дорожных знаков, используемых в Конвенции о дорожных знаках и сигналах. Итоговый документ будет вынесен на рассмотрение государств в сентябре 2024 года", - пояснили работники министерства.

"Принимая это во внимание, министерство считает, что изменение дизайна дорожных знаков не по поправкам Конвенции, а по примеру других государств, не имеет достаточной правовой основы, будет неустойчивым и краткосрочным", - указывают в комментарии.