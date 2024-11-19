Министерство иностранных дел Литвы: кто сменит Ландсбергиса?

Портал 15min.lt со ссылкой на источники сообщает, что имя К. Будриса могло быть названо в качестве кандидата на пост министра иностранных дел в понедельник, во время встречи главы страны Г. Науседы с кандидатом от социал-демократов на пост премьер-министра Гинтаутасом Палуцкасом.
Ранее в качестве потенциальных кандидатов на пост министра иностранных дел упоминались главный советник Г. Науседы по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите и завершающий свою каденцию посол Литвы в НАТО Дейвидас Матулёнис.
ELTA напоминает, что в понедельник президент Г. Науседа встретился с кандидатом в премьер-министры от победивших на выборах социал-демократов Г. Палуцкасом. Его кандидатура должна быть представлена в Сейм во вторник.