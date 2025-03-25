Минирование границ с РФ: страны Балтии защищаются от Путина

Ощущение близкой опасности, которое испытывают жители стран Балтии и приграничных районов Польши, из всех столиц стран Балтии именно в Вильнюсе переживается наиболее остро. Пограничная с Беларусью литовская железнодорожная станция Кяна находится всего в 30 с небольшим километрах от города. В ясную погоду с вильнюсской телебашни прекрасно видна белорусская атомная электростанция в Островце.
Финляндия тоже хочет ставить мины?
Российская агрессия против Украины уже привела страны Балтии и Польшу к историческому решению довести военные бюджеты до 5 процентов ВВП и более. Теперь последовал новый шаг. В середине марта четыре государства заявили о намерении выйти из Оттавского договора 1999 года - он же Конвенция о запрете противопехотных мин.
Когда в 90-е годы, после окончания „холодной“ войны, конвенцию разрабатывали и принимали, одними из главных были гуманитарные соображения. Мины считаются довольно эффективным способом борьбы с пехотой - однако угроза минных полей для гражданского населения весьма велика. Более 160 стран присоединились к договору с 1999 года. Однако Россия, Китай и Соединенные Штаты этого не сделали. Теперь выход сразу четырех стран из конвенции станет заметным событием.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью DW объяснил этот шаг так: „Россия не выбирает средства в этой жестокой войне, которую она ведет. Она нарушает все возможные соглашения, к которым сама присоединилась. Мы должны в первую очередь смотреть на то, как защитить нашу страну, НАТО и ЕС. Эстония, безусловно, подойдет к этому очень ответственно“. Глава эстонского МИД предположил, что скоро из Оттавского договора выйдет и Финляндия - страна НАТО, обладающая самой протяженной границей с Россией.
Представители стран Балтии и Польши не утверждают, что создание минных полей на границе с Россией начнется немедленно, однако хотят иметь такую возможность. В беседе с DW политолог Линас Кояла, директор Вильнюсского центра геополитики и изучения безопасности объяснил, что решение о создании минных заграждений может натолкнуться на проблемы, причем не финансового свойства.
Защитят ли минные поля от Путина?
„В 2026 году оборонный бюджет Литвы должен достичь 5,25 процентов ВВП. Финансовые ресурсы не будут главным препятствием, - уверен Кояла. - Более серьезной проблемой, как в случае с созданием минных полей, так и в более широком контексте укрепления обороны, является доступность необходимого оборудования на рынке. Время ожидания поставок во многих сферах, связанных с обороной, сейчас дольше, чем когда-либо в обозримом прошлом“.
В соседней с Литвой Польше, как и в Балтии, любые меры по укреплению обороноспособности также пользуются широкой поддержкой, отмечает профессор Славомир Дембски, бывший директор Польского института международных дел, ныне - соавтор популярного подкаста. Координация действий четырьмя государствами, по его словам, усиливает морально-политический эффект.
Однако, по словам Дембского, есть другая проблема: эффективность минных полей для сдерживания наступающий армии даже частью военных экспертов подвергается сомнению. „Когда речь заходит о противопехотных минах, то все обычно вспоминают американцев. В Южной Корее они действительно создали глубоко эшелонированную систему обороны против возможного нападения Северной Кореи, включающую минные поля, - сказал Дембски корреспонденту DW. - Но мины - лишь один из элементов этой масштабной оборонной структуры. Едва ли мы в Европе создадим на границе с Россией что-то подобное“.
Минные поля опасны для гражданского населения
Есть и другой аспект выхода из оттавских соглашений о минах, которым озабочен ряд центральноевропейских правозащитников - потенциальная опасность минных полей для гражданского населения. Литовский юрист-международник Ритис Саткявичюс в интервью DW высказал такую точку зрения: „Я не подвергаю сомнению опасность, исходящую от России. Однако, с моей точки зрения, конвенция, подписанная 160 государствами - это не просто договор, а уже элемент международного обычного права. Из нее нельзя выйти просто потому, что изменились внешние обстоятельства. Этот выход должен быть тщательно обоснован. Иначе завтра, например, Иран может сказать: „Наша страна в опасности и единственный способ защититься - вооружиться химическим оружием“.
По словам Саткявичюса, обоснование отказа от конвенции должно касаться и будущих мер защиты мирного населения от угрозы подрыва на минах. „Такого подробного обоснования от наших властей я пока не слышал“, - заключил юрист.
Профессор Дембски из Польши категорически не согласен. Он, как и значительная, если не подавляющая часть общественного мнения в Балтии и Центральной Европе, считает, что правозащитники не должны влиять на принятие решений в такой сфере в такое время: „Пусть не гипотезы рассматривают, а расследуют настоящие преступления России в Украине!“