Минирование границ с РФ: страны Балтии защищаются от Путина

Минные поля опасны для гражданского населения

Есть и другой аспект выхода из оттавских соглашений о минах, которым озабочен ряд центральноевропейских правозащитников - потенциальная опасность минных полей для гражданского населения. Литовский юрист-международник Ритис Саткявичюс в интервью DW высказал такую точку зрения: „Я не подвергаю сомнению опасность, исходящую от России. Однако, с моей точки зрения, конвенция, подписанная 160 государствами - это не просто договор, а уже элемент международного обычного права. Из нее нельзя выйти просто потому, что изменились внешние обстоятельства. Этот выход должен быть тщательно обоснован. Иначе завтра, например, Иран может сказать: „Наша страна в опасности и единственный способ защититься - вооружиться химическим оружием“.