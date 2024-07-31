Минфин зарегистрировал проект о введении 10-процентного налога на страховые выплаты: средства пойдут на оборону

Взнос будут платить страховые компании, действующие в Литве, страховые компании других стран Европейской экономической зоны и филиалы страховых компаний третьих стран, предоставляющие услуги в стране. По данным Минфина, в настоящее время в Литве нет денежных обязательств, подлежащих уплате из страховых взносов.

В законопроекте говорится, что налогом будут облагаться страховые выплаты кроме договоров страхования жизни, за исключением обязательного страхования транспортных средств. Следовательно, это коснется страхования жилища, страхования Каско и дополнительного медицинского страхования.

После согласования этого проекта он будет рассмотрен правительством. В случае одобрения предложений Кабмином, они будут внесены в Сейм.

По данным министерства, аналогичный налог применяется к договорам страхования в 18 странах Евросоюза, включая Германию, Нидерланды, Испанию и Францию.

Согласно информации, представленной на сайте ведомства, ставка такого налога в разных государствах-членах варьируется от 1 проц. до 24 проц.

По расчетам Минфина, взнос на безопасность уже в 2025 г. принесет 50 млн евро, а с 2026 г. – 100 млн евро.

Министр Г. Скайсте: мы открыты для предложений