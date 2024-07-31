2024.07.31 16:00

Минфин зарегистрировал проект о введении 10-процентного налога на страховые выплаты: средства пойдут на оборону

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Finansų ministerija
Finansų ministerija
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Минфин внес на согласование госучреждениям и бизнес-партнерам проект закона „О взносе безопасности“, которым предлагается ввести 10-процентный налог на ряд договоров страхования. Такой взнос был бы введен с июля 2025 г., а собранные от него средства направлены в Фонд государственной обороны.

После согласования этого проекта он будет рассмотрен правительством. В случае одобрения предложений Кабмином, они будут внесены в Сейм.

В законопроекте говорится, что налогом будут облагаться страховые выплаты кроме договоров страхования жизни, за исключением обязательного страхования транспортных средств. Следовательно, это коснется страхования жилища, страхования Каско и дополнительного медицинского страхования.

Взнос будут платить страховые компании, действующие в Литве, страховые компании других стран Европейской экономической зоны и филиалы страховых компаний третьих стран, предоставляющие услуги в стране. По данным Минфина, в настоящее время в Литве нет денежных обязательств, подлежащих уплате из страховых взносов.

По данным министерства, аналогичный налог применяется к договорам страхования в 18 странах Евросоюза, включая Германию, Нидерланды, Испанию и Францию.

Согласно информации, представленной на сайте ведомства, ставка такого налога в разных государствах-членах варьируется от 1 проц. до 24 проц.

По расчетам Минфина, взнос на безопасность уже в 2025 г. принесет 50 млн евро, а с 2026 г. – 100 млн евро.

Министр Г. Скайсте: мы открыты для предложений

Как подчеркивает министр финансов Гинтаре Скайсте, обсуждаемый сейчас проект закона о взносе безопасности открыт для предложений, которые усилили бы его поддержку в Сейме. По словам политика, осенью планируется внести конкретный проект и в правительство, и в парламент.

„Выборы не выборы, а о защите страны надо думать постоянно“, – заявила журналистам в среду Г. Скайсте.

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