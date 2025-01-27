2025.01.27 15:26

Минфин: отношение к Гаврилову по вопросу его лояльности к Литве или доверия его способностям – не изменилось

 
Аугусте Либерите
ru.DELFI.lt
ELTA
Valentin Gavrilov
Valentin Gavrilov
ФОТО: DELFI / Mindaugas Ažušilis

Тот факт, что у заместителя министра Валентина Гаврилова был аккаунт в социальной сети „ВКонтакте“, где он делился плейлистом с песнями, восхваляющими Россию, ее армию и Советский Союз, не отменяет прежних объяснений политика о лояльности Литве, указывают в Министерстве финансов. Поэтому отношение к вице-министру и его компетенциям не изменилось, отмечают в ведомстве.

„Выявленное новое название социальной сети не отменяет предыдущего объяснения господина Гаврилова, поэтому отношение к лояльности к Литве или доверию его профессиональным способностям не изменилось“, – заявил глава Коммуникационного отдела Минфина Арунас Малиновскис в комментарии агентству Elta.

В понедельник радиостанция LRT сообщила, что у вице-министра финансов В. Гаврилова есть аккаунт в социальной сети „ВКонтакте“, где он делился песнями, пропагандирующими Россию, ее армию и Советский Союз. Вице-министр заверил, что этот аккаунт он уже удалил.

„Я подключился в 2025 году, чтобы удалить свой аккаунт. А до этого я очень долго не подключался. (…) Я родился в Литве, вырос в Литве, всю свою жизнь связываю только с Литвой, моя работа исключительно для Литвы“, – рассказал В. Гаврилов в эфире радиостанции LRT.

В последнее время вице-министра уже критиковали и задавали вопросы по поводу опубликованных в социальной сети Facebook фотографий в честь так называемого Дня Победы.

В ответ на возникший общественный резонанс В. Гаврилов заверил, что отныне будет отмечать окончание Второй мировой войны вместе со всей Европой – 8 мая.

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