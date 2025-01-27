Минфин: отношение к Гаврилову по вопросу его лояльности к Литве или доверия его способностям – не изменилось

„Выявленное новое название социальной сети не отменяет предыдущего объяснения господина Гаврилова, поэтому отношение к лояльности к Литве или доверию его профессиональным способностям не изменилось“, – заявил глава Коммуникационного отдела Минфина Арунас Малиновскис в комментарии агентству Elta.

В понедельник радиостанция LRT сообщила, что у вице-министра финансов В. Гаврилова есть аккаунт в социальной сети „ВКонтакте“, где он делился песнями, пропагандирующими Россию, ее армию и Советский Союз. Вице-министр заверил, что этот аккаунт он уже удалил.

„Я подключился в 2025 году, чтобы удалить свой аккаунт. А до этого я очень долго не подключался. (…) Я родился в Литве, вырос в Литве, всю свою жизнь связываю только с Литвой, моя работа исключительно для Литвы“, – рассказал В. Гаврилов в эфире радиостанции LRT.