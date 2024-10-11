Минфин Литвы намерен инвестировать в оружейный завод 11,2 млн евро

Планируется, что новая линия по производству патронов заработает в 2027 году. Всего для этого потребуется 36 млн евро, которые Минфин выделит из своих ассигнований, увеличив уставный капитал компании.
„Министерство финансов в течение нескольких лет выделит Гирайтскому оружейному заводу 36 млн евро, увеличивая объемы производства и инвестируя в производство патронов. Это позволит удвоить мощности по производству патронов и отвечать на возросшую потребность в укреплении оборонной промышленности в нашем регионе в связи с войной в Украине“, - говорит министр финансов Гинтаре Скайсте.
Гирайтский оружейный завод производит высококачественные патроны малого калибра для военного использования, соответствующие стандартам НАТО, и для гражданского рынка. В настоящее время предприятие может производить до 60 млн патронов в год. После строительства еще одной производственной линии существующие мощности будут увеличены вдвое – предприятие сможет производить до 120 млн патронов в год, а оборот компании увеличится до 50 млн евро.
Стратегической целью этой государственной компании является расширение производственных мощностей, привлечение инвесторов и одновременное развитие ассортимента боеприпасов, их производства и поставок. Укрепление капитала компании должно способствовать увеличению финансовых возможностей компании для реализации других инвестиционных проектов оборонной промышленности в будущем.
С целью увеличения объемов производства Гирайтский оружейный завод уже в 2022 году инвестировал 2,3 млн евро в увеличение пропускной способности, устраняя ограничения в цепочке сборки патронов. В настоящее время компания проводит второй этап расширения производства, устраняя ограничения в сборе патронов, что позволит увеличить объемы производства до 35 проц.
Эти работы планируется завершить в конце 2025 года с выделением 2,6 млн евро из собственных и заемных средств компании.