Минфин Литвы намерен инвестировать в оружейный завод 11,2 млн евро

Планируется, что новая линия по производству патронов заработает в 2027 году. Всего для этого потребуется 36 млн евро, которые Минфин выделит из своих ассигнований, увеличив уставный капитал компании.

„Министерство финансов в течение нескольких лет выделит Гирайтскому оружейному заводу 36 млн евро, увеличивая объемы производства и инвестируя в производство патронов. Это позволит удвоить мощности по производству патронов и отвечать на возросшую потребность в укреплении оборонной промышленности в нашем регионе в связи с войной в Украине“, - говорит министр финансов Гинтаре Скайсте.