Минэкономики об экспорте товаров двойного назначения: разрешить воздушные перевозки только в третьи страны, предусмотренные актами ЕС

Как в пятницу указало министерство, информация о товарах должна быть предоставлена в Комиссию по стратегическим товарам. Предлагается также включить в договоры экспортеров с покупателями запрет на реэкспорт товаров в Россию или третьи страны.
В уточненном постановлении устанавливается обязательство экспортера представлять в Таможенный департамент письменное подтверждение того, что получатели товаров уведомлены о возможной физической проверке экспорта.
Если будет установлено, что подпадающие под санкции товары от конкретного литовского производителя попадают в Россию через посредников, соответствующей литовской компании будет запрещено экспортировать в третьи страны.
Постановление планируется внести в правительство в ближайшее время, и оно вступит в силу сразу после принятия.
Министр экономики и инноваций Лукас Савицкас на прошлой неделе заявил, что принятое прежним правительством постановление о запрете на экспорт товаров, вступившее в силу в январе, не будет отменено, но будет уточнено.