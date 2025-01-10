Минэкономики об экспорте товаров двойного назначения: разрешить воздушные перевозки только в третьи страны, предусмотренные актами ЕС

Как в пятницу указало министерство, информация о товарах должна быть предоставлена в Комиссию по стратегическим товарам. Предлагается также включить в договоры экспортеров с покупателями запрет на реэкспорт товаров в Россию или третьи страны.

В уточненном постановлении устанавливается обязательство экспортера представлять в Таможенный департамент письменное подтверждение того, что получатели товаров уведомлены о возможной физической проверке экспорта.

Если будет установлено, что подпадающие под санкции товары от конкретного литовского производителя попадают в Россию через посредников, соответствующей литовской компании будет запрещено экспортировать в третьи страны.