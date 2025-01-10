2025.01.10 13:15

Минэкономики об экспорте товаров двойного назначения: разрешить воздушные перевозки только в третьи страны, предусмотренные актами ЕС

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Министерство экономики и инноваций (МЭИ) предлагает разрешить экспорт товаров двойного назначения в третьи страны, указанные в регламентах Европейского союза (ЕС), и продолжить полный запрет на логистику с использованием наземного транспорта. В качестве уточнения к постановлению бывшего правительства предлагается обязать экспортеров ежемесячно предоставлять информацию о наименованиях, кодах, количестве, стоимости, получателях и конечных пользователях товаров, экспортируемых воздушным транспортом.

Как в пятницу указало министерство, информация о товарах должна быть предоставлена в Комиссию по стратегическим товарам. Предлагается также включить в договоры экспортеров с покупателями запрет на реэкспорт товаров в Россию или третьи страны.

В уточненном постановлении устанавливается обязательство экспортера представлять в Таможенный департамент письменное подтверждение того, что получатели товаров уведомлены о возможной физической проверке экспорта.

Если будет установлено, что подпадающие под санкции товары от конкретного литовского производителя попадают в Россию через посредников, соответствующей литовской компании будет запрещено экспортировать в третьи страны.

Постановление планируется внести в правительство в ближайшее время, и оно вступит в силу сразу после принятия.

Министр экономики и инноваций Лукас Савицкас на прошлой неделе заявил, что принятое прежним правительством постановление о запрете на экспорт товаров, вступившее в силу в январе, не будет отменено, но будет уточнено.

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