Михаил Подоляк: какой фактор сдерживания будет работать?

„Обсуждения уже идут практически три года о том, нужно ли все-таки следовать уложениям, которые прописаны в международном праве, или нужно толерантно относиться к стране-агрессору, продолжать делать вид, что мы не понимаем, какую цель перед собой ставит Россия.
Мы же видим с вами, что даже когда принимается решение о необходимости поставки той или иной техники Украины, техника идет медленно. И, соответственно, мы сегодня имеем как раз таки вот эту проблему, которую имели год и два года назад.
Соответственно, математически, ресурсно Украина должна иметь такие же объемы возможностей, как имеет, например, альянс, куда входит не только Россия сейчас, а уже официально Северная Корея, которая не только ресурс предоставляет, но и живую силу, и Иран в том числе. Вот Украина должна все это иметь в паритетном количестве.
И тут я перехожу к главному. Политической воли как таковой, как не было вчера, так и нет сегодня. То есть есть страны, безусловно, и, кстати, страны Балтии к ним относятся, которые понимают все риски этой войны
А есть страны, которые действительно продолжают обсуждать какие-то эфемерные возможности сдерживания России, сдерживания где-то: „давайте мы им что-то отдадим и, таким образом мы их сдержим“, - обрисовывает общий контекст советник президента Украины.
Первый пункт плана, на котором и случается рассинхрон между украинской стороной и западными партнерами — это приглашение Украины в НАТО. Во время выступления Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия использовала геополитическую неопределенность в Европе, а именно факт, что Украина не является членом НАТО. Именно это, по его словам, соблазняло Россию посягать на суверенитет Украины.
„На мой взгляд, временной дедлайн — это здесь и сейчас. То есть решение нужно принять здесь и сейчас.
Просто тут опять же вопрос, а что нужно на выходе получить? Вопрос конкретный же: то есть, о мирном урегулировании нужно поговорить с Путиным? Ну вот Путин заявил свою цель: я хочу остаться на оккупированных территориях, первое. Второе, я хочу не проиграть войну. Третье, я хочу, чтобы вы убрали субъектность Украины, запретили ей быть суверенным государством, чтобы вы ее отдали в нашу сферу интересов и так далее.
Человек, совершивший преступление, когда вы ему отдали что-то, он не наказан за это преступление. Вот я хотел бы логику того же господина Шольца понять. Он [Путин] почему должен не продолжать совершать преступление? Почему? Какой фактор сдерживания будет работать?
И хотелось бы, чтобы не просто господин Шольц сказал: „Мы хотим с Путиным поговорить“, а сказал, как далее будут развиваться события.
Потому что в этом же состоит суть политических процессов. Логика в плане победы мне понятна.
Было бы тогда проще нам разговаривать, тогда бы мы могли расставить акценты, сказать: да, это работает, это модель рабочая. Президент Украины это всегда подчеркивает, последовательно подчеркивает: такого типа войны не определяется какими-то мифическими компромиссами и не заканчивается какими-то нереалистичными мирными инициативами“, - резюмирует Михаил Подоляк.