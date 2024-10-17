2024.10.17 16:49

Михаил Подоляк: какой фактор сдерживания будет работать?

 
Подготовила Екатерина Орлова
ru.DELFI.lt
Michailas Podoliakas
Michailas Podoliakas
ФОТО: SERGEI SUPINSKY | AFP / Scanpix

Недавно президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной раде, презентовал „план победы“. Первоначально украинский лидер представил его президенту США Джо Байдену, после — главам Германии, Франции, Великобритании и Италии. В эфире Delfi советник президента Украины Михаил Подоляк объяснил, какие сложности стоят на пути реализации плана.

Обсуждения уже идут практически три года о том, нужно ли все-таки следовать уложениям, которые прописаны в международном праве, или нужно толерантно относиться к стране-агрессору, продолжать делать вид, что мы не понимаем, какую цель перед собой ставит Россия.

Мы же видим с вами, что даже когда принимается решение о необходимости поставки той или иной техники Украины, техника идет медленно. И, соответственно, мы сегодня имеем как раз таки вот эту проблему, которую имели год и два года назад.

Соответственно, математически, ресурсно Украина должна иметь такие же объемы возможностей, как имеет, например, альянс, куда входит не только Россия сейчас, а уже официально Северная Корея, которая не только ресурс предоставляет, но и живую силу, и Иран в том числе. Вот Украина должна все это иметь в паритетном количестве.

И тут я перехожу к главному. Политической воли как таковой, как не было вчера, так и нет сегодня. То есть есть страны, безусловно, и, кстати, страны Балтии к ним относятся, которые понимают все риски этой войны

А есть страны, которые действительно продолжают обсуждать какие-то эфемерные возможности сдерживания России, сдерживания где-то: „давайте мы им что-то отдадим и, таким образом мы их сдержим“, - обрисовывает общий контекст советник президента Украины.

Первый пункт плана, на котором и случается рассинхрон между украинской стороной и западными партнерами — это приглашение Украины в НАТО. Во время выступления Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия использовала геополитическую неопределенность в Европе, а именно факт, что Украина не является членом НАТО. Именно это, по его словам, соблазняло Россию посягать на суверенитет Украины.

„На мой взгляд, временной дедлайн — это здесь и сейчас. То есть решение нужно принять здесь и сейчас.

Просто тут опять же вопрос, а что нужно на выходе получить? Вопрос конкретный же: то есть, о мирном урегулировании нужно поговорить с Путиным? Ну вот Путин заявил свою цель: я хочу остаться на оккупированных территориях, первое. Второе, я хочу не проиграть войну. Третье, я хочу, чтобы вы убрали субъектность Украины, запретили ей быть суверенным государством, чтобы вы ее отдали в нашу сферу интересов и так далее.

Человек, совершивший преступление, когда вы ему отдали что-то, он не наказан за это преступление. Вот я хотел бы логику того же господина Шольца понять. Он [Путин] почему должен не продолжать совершать преступление? Почему? Какой фактор сдерживания будет работать?

И хотелось бы, чтобы не просто господин Шольц сказал: „Мы хотим с Путиным поговорить“, а сказал, как далее будут развиваться события.

Потому что в этом же состоит суть политических процессов. Логика в плане победы мне понятна.

Было бы тогда проще нам разговаривать, тогда бы мы могли расставить акценты, сказать: да, это работает, это модель рабочая. Президент Украины это всегда подчеркивает, последовательно подчеркивает: такого типа войны не определяется какими-то мифическими компромиссами и не заканчивается какими-то нереалистичными мирными инициативами“, - резюмирует Михаил Подоляк.

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