Михаил Подоляк: какой фактор сдерживания будет работать?

„На мой взгляд, временной дедлайн — это здесь и сейчас. То есть решение нужно принять здесь и сейчас.

Просто тут опять же вопрос, а что нужно на выходе получить? Вопрос конкретный же: то есть, о мирном урегулировании нужно поговорить с Путиным? Ну вот Путин заявил свою цель: я хочу остаться на оккупированных территориях, первое. Второе, я хочу не проиграть войну. Третье, я хочу, чтобы вы убрали субъектность Украины, запретили ей быть суверенным государством, чтобы вы ее отдали в нашу сферу интересов и так далее.