Михаил Подоляк: для Приднестровья выгодно не получить войну, как на Донбассе

"Это была попытка поднять ставки, попытка согласованная с Россией, потому что они раз в 18 лет собрали этих странных людей. Вы же понимаете, это непризнанная территория, криминальный анклав. Есть формула 5+2, которая должна была дипломатически это урегулировать. Кто-то создал с определенными целями криминальный анклав, заинтересован в его сущестововании, кто-то — это РФ, которая максимально заинтересована в существовании таких анклавов, как и у нас на Донбассе . И вы дипломатически пытаетесь это урегулировать? То есть есть интересант в создании, есть интересант в поддержании, он же входит в формулу 5+2, и вы считаете, что можно дипломатически?", - комментирует Михаил Подоляк.

"Они решили это пропагандистски использовать, повысить ставки, но есть один момент. Точнее, несколько. Первое — это ни на что никаким образом не повлияло. Заявления, ожидания, что Приднестровье скажет: мы войдем в состав России, это всё не сработало, и это не будет иметь никаких информационных последствий — что уникально. Российская пропаганда все более выглядит нелепо. Логистически это сделать невозможно, потому что Россия не доберется туда. У России нет ни малейшего шанса зайти с южного направления, с акватории Черного моря, она боится свои корабли десантные туда отпарвлять. Второе — криминальная элита Приднестровья не заинтересована в том, чтобы поменять свой фактический статус. Что такое фактический статус? Они комфортно себя чувствуют, они торгуют с Молдовой, со странами ЕС, они ведут бизнес — они чувствуют себя комфортно. И не подчиняются, что парадокс, международному праву. Вы вот сидите на своей территории, которой де-юре не существует для международной торговли, но занимаетесь международной торговлей. Для них это выгодно, а не получить войну, как на Донбассе".