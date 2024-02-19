МИД выразил решительный протест российскому дипломату в связи со смертью Навального

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Užsienio reikalų ministerija
Užsienio reikalų ministerija
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Министерство иностранных дел (МИД) в понедельник вызвало представителя посольства России в Вильнюсе и выразило ему решительный протест в связи со смертью заключенного в тюрьму критика Кремля Алексея Навального.

"Представителю посольства России передано требование создать условия для детального независимого международного расследования обстоятельств смерти Навального. Потребовано немедленно передать тело Навального членам его семьи", - говорится в сообщении ведомства.

В МИД подчеркивают, что совместно с международными партнерами они приложат все усилия для привлечения к ответственности руководства России и других лиц, ответственных за смерть Навального.

"Вся ответственность за смерть Навального лежит на Владимире Путине и возглавляемом им кремлевском режиме", - говорится в сообщении.
МИД также потребовал немедленного освобождения всех задержанных в последние дни в России лиц, намеревавшихся публично выразить свое почтение Навальному.

Представителю посольства России в Литве также выражен решительный протест против решения Москвы организовать президентские выборы на временно оккупированных и незаконно аннексированных территориях Украины 15-17 марта этого года.

Относительно этого в понедельник было опубликовано совместное заявление министров иностранных дел трех стран Балтии.

Напомним, что о смерти А. Навального в пятницу сообщила администрация тюрьмы Ямальского района на Севере России.

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