МИД выразил решительный протест российскому дипломату в связи со смертью Навального

"Представителю посольства России передано требование создать условия для детального независимого международного расследования обстоятельств смерти Навального. Потребовано немедленно передать тело Навального членам его семьи", - говорится в сообщении ведомства.

В МИД подчеркивают, что совместно с международными партнерами они приложат все усилия для привлечения к ответственности руководства России и других лиц, ответственных за смерть Навального.

"Вся ответственность за смерть Навального лежит на Владимире Путине и возглавляемом им кремлевском режиме", - говорится в сообщении.

МИД также потребовал немедленного освобождения всех задержанных в последние дни в России лиц, намеревавшихся публично выразить свое почтение Навальному.

Представителю посольства России в Литве также выражен решительный протест против решения Москвы организовать президентские выборы на временно оккупированных и незаконно аннексированных территориях Украины 15-17 марта этого года.