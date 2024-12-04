МИД утвердил стратегию отношений Литвы с США

В руководящих принципах выделено политическое сотрудничество, вопросы безопасности и обороны, развитие экономических отношений, а „мягкая сила“ включает сферы отношений с диаспорой, академическими центрами, еврейскими организациями, культурой и спортом.

По словам главы литовской дипломатии Габриэлюса Ландсбергиса, этот план действий по углублению стратегического партнерства с США будет способствовать обеспечению долгосрочного двустороннего сотрудничества в политической, экономической сфере и сфере безопасности, а также будет способствовать парламентской дипломатии и развитию отношений с отдельными штатами США.