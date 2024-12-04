МИД утвердил стратегию отношений Литвы с США

В руководящих принципах выделено политическое сотрудничество, вопросы безопасности и обороны, развитие экономических отношений, а „мягкая сила“ включает сферы отношений с диаспорой, академическими центрами, еврейскими организациями, культурой и спортом.
По словам главы литовской дипломатии Габриэлюса Ландсбергиса, этот план действий по углублению стратегического партнерства с США будет способствовать обеспечению долгосрочного двустороннего сотрудничества в политической, экономической сфере и сфере безопасности, а также будет способствовать парламентской дипломатии и развитию отношений с отдельными штатами США.
План действий, подготовленный на основе стратегических направлений отношений Литвы с США, утвержденных правительством Литвы в середине мая этого года, был согласован с ответственными государственными учреждениями и ведомствами.
Цель этого плана действий – детализировать цели и задачи развития стратегического сотрудничества с США, установленные в стратегических руководящих принципах, предусмотреть сроки и ответственные институты для реализации отдельных мер.