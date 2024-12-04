2024.12.04 10:22

МИД утвердил стратегию отношений Литвы с США

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

Министерство иностранных дел (МИД) на этой неделе утвердило основные направления отношений Литвы с Соединенными Штатами Америки (США) на ближайшие два года, сообщило министерство.

В руководящих принципах выделено политическое сотрудничество, вопросы безопасности и обороны, развитие экономических отношений, а „мягкая сила“ включает сферы отношений с диаспорой, академическими центрами, еврейскими организациями, культурой и спортом.

По словам главы литовской дипломатии Габриэлюса Ландсбергиса, этот план действий по углублению стратегического партнерства с США будет способствовать обеспечению долгосрочного двустороннего сотрудничества в политической, экономической сфере и сфере безопасности, а также будет способствовать парламентской дипломатии и развитию отношений с отдельными штатами США.

План действий, подготовленный на основе стратегических направлений отношений Литвы с США, утвержденных правительством Литвы в середине мая этого года, был согласован с ответственными государственными учреждениями и ведомствами.

Цель этого плана действий – детализировать цели и задачи развития стратегического сотрудничества с США, установленные в стратегических руководящих принципах, предусмотреть сроки и ответственные институты для реализации отдельных мер.

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