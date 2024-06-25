МИД РФ объявил о блокировке в России доступа к 81 европейскому СМИ. В их числе три медиа из Литвы

В российском МИД пояснили, что решение принято в ответ на блокировку РИА „Новости“, „Известий“ и „Российской газеты“ на территории ЕС. Также ведомство утверждает, что блокируемые европейские ресурсы „систематически распространяют недостоверную информацию о ходе специальной военной операции“, как в РФ называют полномасштабное вторжение в Украину.

„Российская сторона неоднократно и на различных уровнях предупреждала, что политически мотивированные притеснения отечественных журналистов и необоснованные запреты российских СМИ на пространстве ЕС не останутся без реакции. [...] Ответственность за подобное развитие событий лежит исключительно на руководстве Евросоюза и на поддержавших такое решение странах данного объединения“, — заявили в МИД РФ.