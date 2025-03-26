МИД РФ: Контроль над ЗАЭС не будет передан другой стране

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что США из соображений безопасности могли бы взять на себя управление четырьмя атомными электростанциями в Украине, передало агентство dpa.

Вашингтон считает, что передача АЭС в собственность США была бы лучшей защитой для энергетической инфраструктуры Украины. В то же время президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что во время его разговора с Трампом 19 марта речь шла „исключительно об одной станции, которая находится под временной оккупацией России“.