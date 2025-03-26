МИД РФ: Контроль над ЗАЭС не будет передан другой стране

МИД России исключил передачу контроля над оккупированной РФ Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) Украине или какому-либо другому государству. Соответствующее заявление опубликовано на сайте российского ведомства во вторник, 25 марта. „ЗАЭС - российский ядерный объект“, - заявили в МИД РФ.
„Возвращение станции в российскую атомную отрасль - давно свершившийся факт, который международному сообществу остается лишь признать“, - отмечается в сообщении.
Российский МИД также заявил о недопустимости „совместной эксплуатации ЗАЭС с каким-либо государством“, поскольку в этом случае было бы невозможно должным образом обеспечить ядерную безопасность, а также урегулировать вопросы гражданской ответственности за ядерный ущерб, подчеркивают в ведомстве. „ Таких прецедентов в мировой практике нет“, - говорится в сообщении.
Трамп хочет управления США над четырьмя украинскими АЭС
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что США из соображений безопасности могли бы взять на себя управление четырьмя атомными электростанциями в Украине, передало агентство dpa.
Вашингтон считает, что передача АЭС в собственность США была бы лучшей защитой для энергетической инфраструктуры Украины. В то же время президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что во время его разговора с Трампом 19 марта речь шла „исключительно об одной станции, которая находится под временной оккупацией России“.
Запорожская АЭС - крупнейшая электростанция в Европе, расположенная в Энергодаре. Она была оккупирована войсками РФ в марте 2022 года в ходе войны, развязанной РФ против Украины.