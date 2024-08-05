МИД призывает покинуть Израиль: на Ближнем Востоке все еще находятся несколько сотен граждан Литвы

„Рекомендуем оценить необходимость поездки в Израиль, а находящимся там гражданам Литовской Республики, желающим покинуть страну, рекомендуем сделать это как можно скорее“, - указывается в распространенном МИД пресс-релизе.
По данным мобильных операторов, в настоящее время в Израиле действует 212 карт литовских операторов, в Ливане – 43, сообщает Национальный центр кризисного управления (НЦКУ).
В сообщении напоминают, что граждан Литвы, находящихся в Израиле, просят немедленно зарегистрироваться, заполнив форму регистрации поездки, чтобы ведомства могли в случае необходимости обратиться к этим лицам по поводу консульской помощи.
Также отмечается, что, если потребуется консульская помощь в Израиле, за ней можно обратиться в посольство Литвы в Государстве Израиль по электронной почте amb.il@urm.lt или по номеру телефона, опубликованному на сайте МИД.
„Граждане Литвы могут обратиться за консульской информацией, позвонив по круглосуточному телефону МИД или по электронной почте. Контакты опубликованы на сайте министерства“, - указывается в сообщении.
МИД Польши также призвал своих граждан покинуть вышеуказанные страны из-за ухудшения ситуации на Ближнем Востоке. Страна также предупредила своих граждан не ездить в Ливан, Израиль и Иран.
НЦКУ призывает граждан Литвы как можно скорее покинуть Ливан
В связи с возможной эскалацией Национальный центр кризисного управления (НЦКУ) настоятельно рекомендует гражданам Литвы, находящимся в Ливане, немедленно покинуть страну любым рейсом.
Центр напоминает, что за консульской информацией можно обратиться в Министерство иностранных дел по круглосуточному номеру телефона +37052362444 или по электронной почте: pilieciai@urm.lt.