2024.06.11 18:53

МИД об осужденной в Минске гражданке Литвы: официальную информацию о приговоре мы не получили

 
ELTA
ru.DELFI.lt
МИД Литвы
МИД Литвы
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

После того как во вторник в публичном пространстве появилась новость об осужденной в Минске гражданке Литвы, Министерство иностранных дел (МИД) утверждает, что такая информация им известна, однако официального подтверждения приговора из Беларуси не поступило.

„В МИД осведомлены о ситуации, у министерства нет оснований верить в обоснованность обвинений, и оно оказывает гражданке всю возможную консульскую помощь. Официальной информации от белорусских властей о приговоре суда мы пока не получили“, - сообщила Elta пресс-секретарь МИД Паулина Левицките.

Представитель отмечает, что министерство не рекомендует жителям ездить в Беларусь из-за активизации в последнее время враждебных и провокационных действий против граждан Литвы.

„Граждан Литвы могут задерживать незаконно, им предъявляются сфабрикованные обвинения, их допрашивают белорусские силовые структуры“, - сказала П. Левицките.

Во вторник белорусский телеканал ОНТ сообщил об осужденной в Минске гражданке Литвы Эляне Раманаускене.

По данным канала, Э. Раманаускене обвиняют в агентурной деятельности, ее приговорили к шести годам лишения свободы.

Как указано в сообщении, Э. Раманаускене была задержана на территории Беларуси, ее уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме. Приговор может быть обжалован и опротестован в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Утверждается, что Э. Раманаускене, работавшая руководителем маркетинговой службы в друскининкском санатории „Беларусь“, была завербована Департаментом госбезопасности Литвы более 10 лет назад. Якобы обвиняемая неоднократно предоставляла информацию о приехавших на отдых гостях санатория, среди которых были высокопоставленные белорусские чиновники.

Бывший главврач санатория „Беларусь“ Андрей Кобель был приговорен к девяти годам лишения свободы за государственную измену. Его также обвинили в сотрудничестве с Департаментом госбезопасности Литвы.

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