МИД напоминает о безопасности поездок: рекомендуется не ездить в Израиль,Палестину и Ливан

Поскольку политическая напряженность на Ближнем Востоке сохраняется, рекомендуется не ездить в Израиль, Палестину и Ливан. Граждан Литвы также просят оценить необходимость поездки в соседние страны региона – Египет и Иорданию. В некоторые регионы этих стран не рекомендуется ездить вообще.

Министерство иностранных дел напоминает, что ситуация с безопасностью в этих странах может меняться очень быстро, поэтому необходимо постоянно следить за информацией и быть бдительными, следовать советам местных властей.

Планирующим путешествия рекомендуется приобрести туристическую страховку и скачать приложение "Путешествуй безопасно". В случае кризиса в чужой стране с помощью этого приложения оперативно рассылается актуальная консульская информация и другие важные сообщения министерства.