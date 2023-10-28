МИД напоминает о безопасности поездок: рекомендуется не ездить в Израиль,Палестину и Ливан

 
ELTA
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Oro uostas
Oro uostas
ФОТО: Shutterstock

По мере приближения школьных каникул Министерство иностранных дел (МИД) предлагает планирующим путешествия ознакомиться с действующими в настоящее время рекомендациями по поездкам, которые можно найти на сайте https://keliauk.urm.lt/, говорится в сообщении министерства.

Поскольку политическая напряженность на Ближнем Востоке сохраняется, рекомендуется не ездить в Израиль, Палестину и Ливан. Граждан Литвы также просят оценить необходимость поездки в соседние страны региона – Египет и Иорданию. В некоторые регионы этих стран не рекомендуется ездить вообще.

Министерство иностранных дел напоминает, что ситуация с безопасностью в этих странах может меняться очень быстро, поэтому необходимо постоянно следить за информацией и быть бдительными, следовать советам местных властей.

Планирующим путешествия рекомендуется приобрести туристическую страховку и скачать приложение "Путешествуй безопасно". В случае кризиса в чужой стране с помощью этого приложения оперативно рассылается актуальная консульская информация и другие важные сообщения министерства.

Если вам необходима консульская помощь, рекомендуется обратиться в ближайшее представительство Литвы. Контакты всех дипломатических представительств Литвы можно найти по адресу: https://www.urm.lt/default/en/embasycontacts.

Граждане Литвы, путешествующие за границей, могут получить первичную консультацию по вопросам срочной консульской помощи в нерабочее время представительств Литвы по общему телефону Министерства иностранных дел +370 5 236 2444, электронной почте: pilieciai@urm.lt.

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