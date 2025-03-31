МИД Литвы выступил с предложением обслуживать супругу президента в аэропортах как очень важную персону

По данным портала, на прошлой неделе МИД внес соответствующий проект постановления правительства в Канцелярию президента, министерства финансов, транспорта и юстиции на согласование.
„Согласно действующему законодательству, супруги указанных лиц обслуживаются в качестве особо важных персон в аэропортах Литвы только в случаях совместной поездки“, – говорится в проекте.
Согласно ныне действующему порядку, в качестве особо важных персон в аэропортах обслуживаются президент, премьер-министр, министры, председатели Конституционного и Верховного суда, судьи Конституционного Суда (КС), экс-президенты Литвы и председатель Верховного Совета Литовской Республики-Восстановительного Сейма.
В проекте также предлагается, чтобы супруги глав зарубежных государств и их заместителей обслуживались в литовском аэропорту также как очень важные персоны. В настоящее время они избегают досмотра только в случае совместной поездки.
„Согласно сложившейся практике и традициям, супруги первых лиц государства способствуют формированию имиджа государства, ездят на встречи с первыми лицами других стран, выполняют символические и представительские, а также социально-культурные функции, способствуют развитию международных связей, в определенных случаях они выполняют эти функции независимо от первых лиц страны. С учетом этого предлагаемое правовое регулирование поможет обеспечить надлежащее выполнение требований протокола во время визитов вышеупомянутых лиц в Литовскую Республику“, – заявили в министерстве.