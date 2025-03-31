МИД Литвы выступил с предложением обслуживать супругу президента в аэропортах как очень важную персону

„Согласно сложившейся практике и традициям, супруги первых лиц государства способствуют формированию имиджа государства, ездят на встречи с первыми лицами других стран, выполняют символические и представительские, а также социально-культурные функции, способствуют развитию международных связей, в определенных случаях они выполняют эти функции независимо от первых лиц страны. С учетом этого предлагаемое правовое регулирование поможет обеспечить надлежащее выполнение требований протокола во время визитов вышеупомянутых лиц в Литовскую Республику“, – заявили в министерстве.