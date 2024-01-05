МИД Литвы выразил решительный протест представителю посольства России в Вильнюсе

 
DELFI, ELTA
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Protesto akcija prie Rusijos ambasados Vilniuje
Protesto akcija prie Rusijos ambasados Vilniuje
ФОТО: DELFI / Šarūnas Mažeika

В четверг в Министерство иностранных дел Литвы был вызван представитель посольства России в Вильнюсе, которому был выражен решительный протест по поводу одной из крупнейших ракетных и беспилотных атак против Украины, организованной Россией за последние дни, говорится в сообщении.

"Литва решительно осуждает войну России против Украины, в том числе эти акты жестокой агрессии, и требует, чтобы Россия немедленно это прекратила", - говорится в заявлении МИД.

"Те, кто несет ответственность за преступление агрессии против Украины, а также за ракетные и беспилотные удары по украинским городам и их жителям, гражданской и критической инфраструктуре, неизбежно должны понести юридическую ответственность", - добавили в министерстве.

По словам министерства, Литва также призывает международное сообщество усилить военную поддержку Украины, помогая ей должным образом защититься от российской военной агрессии, а в отношении России и ее представителей проводить еще более принципиальную политику, основанную на их полной международной изоляции и жестких международных санкциях.

Как указывает МИД, за последние несколько дней Россия запустила по Украине в общей сложности более 500 ракет и беспилотников-камикадзе типа "Шахед", нацеленных на украинскую гражданскую и критически важную инфраструктуру.

Большая часть этих ракет была сбита Вооруженными силами Украины. Однако значительное количество ракет и беспилотников достигли своих террористических целей, убив многих украинских мирных жителей и разрушив не одно жилое здание.

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