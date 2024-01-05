МИД Литвы выразил решительный протест представителю посольства России в Вильнюсе

"Литва решительно осуждает войну России против Украины, в том числе эти акты жестокой агрессии, и требует, чтобы Россия немедленно это прекратила", - говорится в заявлении МИД.

"Те, кто несет ответственность за преступление агрессии против Украины, а также за ракетные и беспилотные удары по украинским городам и их жителям, гражданской и критической инфраструктуре, неизбежно должны понести юридическую ответственность", - добавили в министерстве.

По словам министерства, Литва также призывает международное сообщество усилить военную поддержку Украины, помогая ей должным образом защититься от российской военной агрессии, а в отношении России и ее представителей проводить еще более принципиальную политику, основанную на их полной международной изоляции и жестких международных санкциях.