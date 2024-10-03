МИД Литвы выразил протест представителю посольства России по поводу расстрела украинских военнопленных

Представителю России было указано, что расстрел 16 украинских солдат, сложивших оружие, произошедший 30 сентября, является грубым и очевидным нарушением обязательств России по Женевской конвенции об обращении с военнопленными.
Литва также осудила продолжающуюся агрессию России против Украины, воздушные атаки на гражданские и объекты критической инфраструктуры на Украине, которые за последний месяц достигли беспрецедентных масштабов.
„Литва еще раз подчеркивает, что Россия должна немедленно прекратить военную агрессию против Украины, вывести свои вооруженные силы с территории Украины и уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ“, - указывают в ведомстве.
МИД также подчеркнул, что личности этих и других организаторов и исполнителей российских военных преступлений будут выяснены, поэтому им грозит неизбежная юридическая ответственность.