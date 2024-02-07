МИД Литвы в ответ на угрозы Москвы: не Кремлю рассказывать и учить демократические страны

"Действительно странно, что по прошествии почти 10 лет со дня оккупации и незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией и 2-ух лет со дня полномасштабного вторжения в Украину России до сих пор не ясна позиция Литвы. Я, конечно, не упущу возможности повторить ее: мы придерживаемся позиции, согласно которой решение России об организации так называемых выборов в дни, практически совпадающие с датами аннексии Крыма, и организации их на временно оккупированных или незаконно аннексированных территориях Украины, является незаконной и преднамеренно осуществляемой провокацией Российской Федерации", – говорится в комментарии.