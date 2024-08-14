МИД Литвы советует отказаться от поездок в Венесуэлу

По данным министерства, в Венесуэле по сей день проходят массовые демонстрации, начавшиеся после президентских выборов 28 июля. Демонстрации подавляются, против протестующих применяется сила, в стране могут возникнуть новые массовые беспорядки.
МИД предупреждает, что в результате демонстраций может быть нарушено движение транспорта, работа общественного транспорта, проезд в международный аэропорт им. Симона Боливара в Каракасе. Ситуация с безопасностью в стране может ухудшиться внезапно, власти могут ввести комендантский час и ограничить передвижение.
Литовцам, находящимся в Венесуэле, ведомство советует ограничить передвижение, избегать демонстраций, территорий вокруг правительственных зданий, мест сосредоточения сил безопасности, а также следовать указаниям властей и активно отслеживать информацию.
Также таким лицам рекомендуется незамедлительно зарегистрироваться на сайте keliauk.urm.lt путем заполнения регистрационной дорожной формы для предоставления консульской помощи в случае необходимости.
Так как в Венесуэле нет дипломатического представительства Литовской Республики, при необходимости, за консульской помощью можно обратиться в любое представительство Евросоюза, расположенное в Венесуэле, сообщает МИД.
Ближайшее дипломатическое представительство Литвы – Генеральное консульство Литовской Республики в Сан-Паулу (Федеративная Республика Бразилия), эл. почта kons.br@mfa.lt, телефон +55 (11) 2614 8665.
Первичную консультацию по вопросам срочной консульской помощи в нерабочее время посольств Литвы граждане Литвы могут получить, позвонив по круглосуточному номеру МИДа +370 5 236 2444 и эл. адресу pilieciai@urm.lt.