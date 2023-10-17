МИД Литвы: Россия использует сексуальное насилие в Украине как еще одно оружие

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

В понедельник министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис принял участие в международной дискуссии по проблеме сексуального насилия. Министр выразил поддержку международным организациям, расследующим и регистрирующим преступления России в Украине. Он также подчеркнул роль Международного уголовного суда в обеспечении ответственности за военные преступления и необходимость создания Специального трибунала по агрессии России против Украины.

"Справедливость должна восторжествовать и жертвам должен быть возмещен ущерб. Мы должны обеспечить им доступ ко всем услугам, правосудию и возмещению ущерба за сексуальное насилие. Мы должны работать вместе, чтобы обеспечить это и смягчить травмирующие последствия жестокой войны России", - сказал Г. Ландсбергис на сессии "Сексуальное насилие в контексте войны: Украина".

Министр заявил, что Литва не терпит никакого насилия в отношении детей и женщин, защищает и будет защищать их права во всем мире, а также до победы будет поддерживать Украину в борьбе с жестокой агрессией.

Г. Ландсбергис поблагодарил приехавшую специального представителя ООН по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта Прамилу Паттен за постоянное привлечение внимания всего мира к сексуальным преступлениям, совершаемым российскими вооруженными силами в Украине, сообщает МИД.

Международная дискуссия "Как обеспечить эффективную защиту, помощь и профилактические меры жертвам сексуального насилия: национальный и глобальный уровни" была организована Министерством социальной защиты и труда в Литовской национальной библиотеке имени М. Мажвидаса.

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