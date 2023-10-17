МИД Литвы: Россия использует сексуальное насилие в Украине как еще одно оружие

"Справедливость должна восторжествовать и жертвам должен быть возмещен ущерб. Мы должны обеспечить им доступ ко всем услугам, правосудию и возмещению ущерба за сексуальное насилие. Мы должны работать вместе, чтобы обеспечить это и смягчить травмирующие последствия жестокой войны России", - сказал Г. Ландсбергис на сессии "Сексуальное насилие в контексте войны: Украина".
Министр заявил, что Литва не терпит никакого насилия в отношении детей и женщин, защищает и будет защищать их права во всем мире, а также до победы будет поддерживать Украину в борьбе с жестокой агрессией.
Г. Ландсбергис поблагодарил приехавшую специального представителя ООН по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта Прамилу Паттен за постоянное привлечение внимания всего мира к сексуальным преступлениям, совершаемым российскими вооруженными силами в Украине, сообщает МИД.
Международная дискуссия "Как обеспечить эффективную защиту, помощь и профилактические меры жертвам сексуального насилия: национальный и глобальный уровни" была организована Министерством социальной защиты и труда в Литовской национальной библиотеке имени М. Мажвидаса.