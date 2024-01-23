МИД Литвы: Беларуси вручена нота в связи с нарушением границы

Как указывает министерство, в понедельник примерно в 11:36 в районе работы пограничной заставы Пушкос Вильнюсского пограничного отряда с помощью системы видеонаблюдения Службы охраны государственной границы было замечено, как трое вооруженных белорусских пограничников пересекли государственную границу, вошли примерно на 2,5 метра в глубь Литвы и, пройдя около 400 метров, вернулись обратно на территорию Беларуси.