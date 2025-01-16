МИД: Литва не участвует в проекте альтернативных паспортов Беларуси

„Одна из основных пропагандистских линий – это попытка рассорить литовцев и белорусские демократические силы по вопросу государственной символики. По этому вопросу, как и по другому вопросу – литвинизма, мы видим целенаправленную деятельность режима Лукашенко“, – заверили в МИДе.

По данным ведомства, в Литве уже некоторое время наблюдаются пропагандистские нарративы, распространяемые режимом президента Беларуси Александра Лукашенко , направленные на разобщение демократических сил обеих стран.

„ Правительство Литвы не участвует в реализации инициативы белорусских демократических сил по созданию новых паспортов“, – подчеркивается в письменном комментарии МИДа агентству Elta.

Кроме того, по мнению Р. Мотузаса, проживающие в Литве белорусы не остались без статуса.

„Я считаю, что здесь может появиться еще одна ниша – не разберемся, в каком статусе живут эти граждане (имеющие паспорт новой Беларуси – ELTA) в Литве“, – подчеркнул он.

„На мой взгляд, Литве не следует признавать такой паспорт. (...) Это несколько поспешный шаг, нужен был более тщательный анализ, консультации. Паспорт это и Шенгенская зона, и пространство Евросоюза. Это чрезвычайно чувствительный вопрос“, – заявил журналистам в четверг Р. Мотузас.

Председатель Комитета Сейма по иностранным делам (КИД) Ремигиюс Мотузас заявил, что Литве не следует признавать такой документ.

Председатель КИД об инициативе паспорта новой Беларуси: на мой взгляд, Литве не следует признавать такой паспорт

„Людям (проживающим в Литве белорусам – ELTA) было предоставлено убежище или выдан вид на жительство в Литве. (...) Поэтому выдача паспорта может носить и символический характер“, – отметил политик.

„Мы не знали о таком проекте. Я думаю, что это вызывает очень и очень много вопросов“, – не скрывал он.

Отвечая на вопрос, как он относится к инициативе изображения на паспортах новой Беларуси символа, заимствованного из герба Великого княжества Литовского (ВКЛ), который в Беларуси называется Погоня, а в Литве – Витис, председатель КИД уверяет, что смысл этой идеи необходимо предварительно обсудить с авторами макета.