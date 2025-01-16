МИД: Литва не участвует в проекте альтернативных паспортов Беларуси

„Правительство Литвы не участвует в реализации инициативы белорусских демократических сил по созданию новых паспортов“, – подчеркивается в письменном комментарии МИДа агентству Elta.
„На паспорте демократической Беларуси государственный герб Литвы „Витис“ не используется“, – подчеркивают в министерстве.
По данным ведомства, в Литве уже некоторое время наблюдаются пропагандистские нарративы, распространяемые режимом президента Беларуси Александра Лукашенко, направленные на разобщение демократических сил обеих стран.
„Одна из основных пропагандистских линий – это попытка рассорить литовцев и белорусские демократические силы по вопросу государственной символики. По этому вопросу, как и по другому вопросу – литвинизма, мы видим целенаправленную деятельность режима Лукашенко“, – заверили в МИДе.
Председатель КИД об инициативе паспорта новой Беларуси: на мой взгляд, Литве не следует признавать такой паспорт
Председатель Комитета Сейма по иностранным делам (КИД) Ремигиюс Мотузас заявил, что Литве не следует признавать такой документ.
„На мой взгляд, Литве не следует признавать такой паспорт. (...) Это несколько поспешный шаг, нужен был более тщательный анализ, консультации. Паспорт это и Шенгенская зона, и пространство Евросоюза. Это чрезвычайно чувствительный вопрос“, – заявил журналистам в четверг Р. Мотузас.
„Я считаю, что здесь может появиться еще одна ниша – не разберемся, в каком статусе живут эти граждане (имеющие паспорт новой Беларуси – ELTA) в Литве“, – подчеркнул он.
Кроме того, по мнению Р. Мотузаса, проживающие в Литве белорусы не остались без статуса.
„Людям (проживающим в Литве белорусам – ELTA) было предоставлено убежище или выдан вид на жительство в Литве. (...) Поэтому выдача паспорта может носить и символический характер“, – отметил политик.
„Мы не знали о таком проекте. Я думаю, что это вызывает очень и очень много вопросов“, – не скрывал он.
Отвечая на вопрос, как он относится к инициативе изображения на паспортах новой Беларуси символа, заимствованного из герба Великого княжества Литовского (ВКЛ), который в Беларуси называется Погоня, а в Литве – Витис, председатель КИД уверяет, что смысл этой идеи необходимо предварительно обсудить с авторами макета.
„Моя первая реакция была негативной, как будто это было источником некого устремления к литовской государственности. Однако следовало бы поговорить с представителями офиса Светланы Тихановской, возможно, они просто хотели показать, что проживают здесь и лояльны к нашей символике. С другой стороны, Витис официально не признан во всех наших геральдических структурах“, – размышлял Р. Мотузас.
„В ближайшее время, после консультации с МИДом, мы рассмотрим вопрос о необходимости приглашения (лидеров белорусской оппозиции в МИД – ELTA), или нет“. Возможно, ситуация разрешится по-другому“, – сказал он.
В среду лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила, что во время визита демократических сил страны в Варшаву 26 января она планирует представить паспорт новой Беларуси.
„Мы только что получили образцы из паспортного центра. Без них мы не смогли бы вести переговоры о статусе паспорта. Конечно, есть большой интерес со стороны иностранных политиков: мы уже говорили с несколькими министрами, и теперь необходимо подготовить дополнительное юридическое обоснование. Паспортный центр уже отправил образцы во все страны Европы“, - написала в среду в Facebook С. Тихановская.
По ее словам, всё будет сделано по самым высоким международным стандартам – доступ к данным будет строго ограничен, и никто, включая представителей режима, не сможет узнать, есть ли у человека такой паспорт или нет.
„Мы нашли решение для печати паспортов и очень благодарны Правительству Литвы за поддержку и консультации“, – заявила в своем посте лидер белорусской оппозиции.
Между тем, еще в августе 2023 года белорусская оппозиция выступила с инициативой введения альтернативного паспорта для этой страны. Затем было объявлено, что ведутся переговоры с Европейским союзом по легитимации этого документа. С. Тихановская также поделилась макетом паспорта – обложку документа планируется украсить белорусским „Витисом“.
Как заявил тогдашний министр обороны Литвы Л. Кащюнас, оценку тому, может ли быть „Витис“ на белорусском паспорте, должна дать Комиссии по геральдике Литвы.