МИД Эстонии: от поездок в Россию стоит отказаться

МИД Эстонии просит всех граждан ЭР, временно пребывающих в России, задуматься о необходимости остаться в РФ, а по возможности вернуться в Эстонию. Граждан ЭР, временно находящихся в России, министерство иностранных дел просит зарегистрировать свое пребывание на сайте МИД.

Обладатели двойного гражданства — эстонского и российского — должны учитывать, что Российская Федерация рассматривает их в России как российских граждан, а возможности Эстонии по оказанию консульской помощи ограничены.

На пограничных переходах зафиксированы случаи, когда российские пограничники проверяют личные электронные устройства пересекающих границу и их контент, в том числе публикации в социальных сетях.