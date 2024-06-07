Мэрия Вильнюса выделит 300 000 евро на оборудование концертного зала в Днепровском театре

Однако, как подчеркнул министр, это не основные обязательства страны перед Украиной. Главная цель конференции – привлечь внимание к потребностям культурной сферы страны на Конференции по восстановлению Украины, которая пройдет на следующей неделе в Берлине.

По словам представителей Украины, некоторые процессы реставрации можно было бы начать уже сейчас, но в ряде случаев не хватает как финансовых, так и человеческих ресурсов.

„Сегодня важнейшими задачами для нас являются подготовка к реставрационным работам в послевоенный период. Для этого нужны не только средства и технологии, но и люди. (...) До масштабного вторжения подготовкой реставраторов в нашей стране занималось около 80 учреждений, сегодня их более 30. Есть студенты, выпускники, но учить их некому. Нам нужны специалисты, преподаватели, эксперты в области реставрации, которые могут поделиться своими знаниями“, - сказал на пресс-конференции Ростислав Карандеев, исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Украины.