Мэрия Вильнюса обратилась в полицию по поводу незаконной установки мемориальной доски генералу Шкирпе

В конце июня, накануне дня Июньского восстания 1941 г., по инициативе Национального объединения на здании Апелляционного суда в Вильнюсе была установлена мемориальная доска, посвященная неоднозначно оцениваемому полковнику Казису Шкирпе.

Через несколько дней работники Grinda демонтировали доску, однако им потребовалась помощь полиции. Когда на защиту памяти генерала встали несколько десятков протестующих, полицейским пришлось силой оттаскивать их от мемориала. При демонтаже доски, некоторые из собравшихся возле здания суда не повиновались требованиям полиции, поэтому были задержаны.