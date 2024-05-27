Мэр Йонавы осужден по делу "о чеках": штраф - 12 500 евро и лишение права работать на госслужбе

Мэра Йонавы признали виновным в злоупотреблении служебным положением, подделке документов или хранении поддельного документа, присвоении имущества, за что он был оштрафован на 12,5 тыс. евро и на три года лишен права работать на госслужбе.

Судья Лайма Шепутене заявила, что преступления М. Синкявичюса доказаны в суде, он подделал документы и в результате его преступлений государству был нанесен значительный моральный ущерб.

По словам судьи, обвинения основаны на объективных данных – документах, а преступления совершались на протяжении четырех лет.

„Он не был рядовым государственным политиком, он дал клятву уважать закон“, – сказала судья.