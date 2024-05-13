Мэр Висагинаса о выборе горожан на президентских выборах: я немного разочарован итогами голосования

"Я говорил и представителям правительства, кандидатам в президенты и самому президенту, что внимания необходимо немного больше. Не надо делать из этого муниципалитета каких-то чужестранцев, потому что он демонстрирует лояльные к государству результаты. Но почему-то в СМИ или где-то еще все раздается, что здесь жители какие-то нелояльные. Все это сказывается и растет разочарование", – сказал Э. Галагуз.