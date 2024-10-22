Мэр Вильнюсского района удивлен поддержкой, которую глава соцдемов выразила конкуренту

Правда, во втором туре выборов в Сейм СДПЛ официально договорилась поддержать кандидатов от Союза демократов „Во имя Литвы“ и Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ). В тех округах, где во втором туре эти политические силы будут конкурировать друг с другом, СДПЛ решила придерживаться нейтральной позиции.

„Уверена, что, работая в Сейме, Вальдемар будет достойно представлять ваши интересы и позаботится о том, чтобы голос жителей Риешского округа был услышан“, – говорится в посте В. Блинкявичюте.

В последние дни в социальной сети Facebook появились посты В. Блинкявичюте и других политиков в поддержку В. Урбана.

По словам политика, такие решения не были согласованы с ним как с руководителем избирательного штаба Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ). Поэтому он надеется получить ответы от председателя СДПЛ и представителей отдела коммуникаций партии.

„Для меня это стало сюрпризом, потому что мы не согласовывали такую ​​поддержку ни в штабе, ни тому подобное. Возможно, это обсуждалось на уровне председателей партий“, –прокомментировал Elta мэр Вильнюсского района.

На вопрос агентства Elta о поддержке, которую В. Блинкявичюте выразила его бывшему конкуренту, Р. Духневич признался, что для него это стало сюрпризом.

На состоявшихся в марте в 2023 года выборах муниципальных советов и мэров В. Урбан был главным конкурентом тогдашнего кандидата Р. Духневича. Тогда, чтобы не допустить доминирования ИАПЛ-СХС в Вильнюсском округе, Р. Духневича поддержали представители многих политических сил, а победа политика на выборах мэра приобрела в публичном поле звучное название – „чудо под Риеше“.

„Слово председателя партии – я не до конца понимаю, было ли оно должным образом согласовано или нет. Я обращался в отдел коммуникаций, но моя позиция по этому вопросу неизменна – мы придерживаемся общего направления работы. Как видите, никаких моих высказываний нет в публичном поле“, – сказал он.

„Мне также хотелось бы получить определенные ответы от моих коллег“, – добавил социал-демократ.

Другой социал-демократ, Кястутис Вилкаускас, также поддержал В. Урбана. Р. Духневич отметил, что на уровне округов кандидаты сами договариваются о том, кого они поддерживают при повторном голосовании.