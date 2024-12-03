Мэр Вильнюса в Киеве встретился с Стефанчуком

„Искренне благодарю Литву за активное сотрудничество, постоянную поддержку и значительный вклад в укрепление нашего оборонного потенциала“, – написал после встречи Стефанчук в социальной сети X.
По его словам, особое внимание на встрече было уделено обсуждению потребностей энергетического сектора Украины с упором на поставки генераторов, трансформаторов и другого важного оборудования.
В ходе встречи Стефанчук также поблагодарил Бенкунскаса за поддержку Плана победы Украины, которая была единогласно одобрена Вильнюсским горсоветом на прошлой неделе.