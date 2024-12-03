2024.12.03 07:06

Мэр Вильнюса в Киеве встретился с Стефанчуком

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Valdas Benkunskas
Valdas Benkunskas
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас встретился в Киеве с председателем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком. В ходе встречи обсуждалась дальнейшая поддержка со стороны Вильнюсского муниципалитета, помощь украинским семьям, нашедшим временное убежище в Литве, а также создание и деятельность школ для украинских детей.

„Искренне благодарю Литву за активное сотрудничество, постоянную поддержку и значительный вклад в укрепление нашего оборонного потенциала“, – написал после встречи Стефанчук в социальной сети X.

По его словам, особое внимание на встрече было уделено обсуждению потребностей энергетического сектора Украины с упором на поставки генераторов, трансформаторов и другого важного оборудования.

В ходе встречи Стефанчук также поблагодарил Бенкунскаса за поддержку Плана победы Украины, которая была единогласно одобрена Вильнюсским горсоветом на прошлой неделе.

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