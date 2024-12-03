Мэр Вильнюса в Киеве встретился с Стефанчуком

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас встретился в Киеве с председателем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком. В ходе встречи обсуждалась дальнейшая поддержка со стороны Вильнюсского муниципалитета, помощь украинским семьям, нашедшим временное убежище в Литве, а также создание и деятельность школ для украинских детей.