Мэр Клайпеды раскритиковал предложения об отказе от обучения на русском языке

"Выходить с политическим лозунгом перед выборами – это модно, но для этого должно быть обоснование. Когда министр представит обоснование, можно будет дать более подробный комментарий", - сказал А. Вайткус.

"Есть у нас и другие школы: с английским языком, польским языком. Брать и выделять одну национальность – неправильный принцип. Нам нужно видеть фундаментальные основы того, чего мы хотим достичь, совершая те или иные действия", - добавил он.

По мнению мэра Клайпеды, в этом вопросе следует видеть комплексную картину, а не элементарный политический лозунг. Он призывает, в том числе обратить внимание на проживающих в Литве украинцев, которые учатся на русском языке.