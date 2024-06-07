Мэр Каунаса отвергает критику политиков: я хорошо отношусь к Бразаускасу

„Я не деятель искусства, но не услышал, чтобы эти критикующие что-то построили или создали – ни премьер, ни Симонас Кайрис, которого я знаю давно. Премьер хотя бы разбирается в финансах“, – сказал в четверг Матийошайтис в эфире Žinių radijas.
„Я к нему отношусь хорошо. (...) Сколько мне довелось общаться с уважаемым Миколасом, многократно, по рабочим вопросам, (...) это был умный, деловой, как я говорю, человек инженерного мышления“, – добавил мэр Каунаса.
По его словам, коммунистическое прошлое бывшего лидера страны не влияет на его мнение о Бразаускасе.
„Я тоже жил в советское время, от этого не стал ни лучше, ни хуже. Каким человеком я родился, каким меня воспитали, такой я есть“, – сказал Матийошайтис.
Напомним, что в среду Каунасское городское самоуправление сообщило, что Матийошайтис инициирует установку памятника Бразаускасу во дворике исторического президентского дворца.
Как в сообщении утверждает сам Матийошайтис, до сих пор не воздвигнут достойный памятник бывшему главе государства, поэтому это попытаются сделать в Каунасе.
Каунасский городской совет планирует рассмотреть это предложение мэра на заседании на следующей неделе.
Министр культуры Симонас Кайрис категорически не согласен с намерениями мэра Каунаса установить памятник Бразаускасу. По его словам, необходимо найти другое место для увековечения памяти бывшего главы страны. Критически идею оценила и оппозиция Каунасского городского самоуправления.