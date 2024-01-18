Мэр Акмянского района вернул часть полученных средств в муниципальный бюджет

Инициатор кампании Skaidrinam Андрюс Тапинас сообщил на этой неделе, что изучение данных Клайпедского и Акмянского районных советов подходит к концу. Он намекнул, что один из мэров начал возвращать деньги в срочном порядке.
В четверг 15min выяснил, что это – мэр Акмянского района В. Митрофановас.
Сам В. Митрофановас уверяет, что вернул деньги во избежание необоснованных манипуляций.
"Я уточнил отчет и вернул около 1,4 тыс. евро (...) Просто это были топливные расходы, которые могли вызвать определенные сомнения", – признал многолетний глава муниципалитета.
"Во избежание каких-либо необоснованных манипуляций, разбирательств, я просто принял решение", – добавил он.
Он сообщил, что за созыв 2019-2022 гг. он получил около 13,1 тыс. евро, предназначенных для покрытия расходов депутата совета, в основном он возместил расходы на топливо.
Прошлой весной, после того как публицист А. Тапинас инициировал расследование фактов присвоения денежных средств муниципальными политиками Skaidrinam, в результате чего разгорелся скандал о возможном нецелевом использовании политиками служебных средств, ряд муниципалитетов попал в поле зрения правоохранительных органов.