Меньше паники, больше действий: в Литве призвали Европу к решительным шагам по Украине

„Мы очень заостряем те сигналы, которые приходят из Вашингтона или от определенных людей. Я понимаю, что нужно слушать, нужно слышать, но, чтобы быть за столом, нужно обладать твердой силой в эти дни. (…) Я думаю, что здесь не о том, стоит ли нам смотреть, будет ли Европа, или не будет, самое главное, чтобы наши интересы были защищены“, — заявил политик, вернувшийся с Мюнхенской конференции по безопасности, в понедельник в эфире радиостанции LRT.