Меньше паники, больше действий: в Литве призвали Европу к решительным шагам по Украине

„Мы очень заостряем те сигналы, которые приходят из Вашингтона или от определенных людей. Я понимаю, что нужно слушать, нужно слышать, но, чтобы быть за столом, нужно обладать твердой силой в эти дни. (…) Я думаю, что здесь не о том, стоит ли нам смотреть, будет ли Европа, или не будет, самое главное, чтобы наши интересы были защищены“, — заявил политик, вернувшийся с Мюнхенской конференции по безопасности, в понедельник в эфире радиостанции LRT.
„Нам следует (демонстрировать – ELTA) поменьше паники и больше сосредоточиться на том, что мы должны делать и на что мы можем повлиять в Литве „, – добавил он.
Его поддержал глава Центра исследований геополитики и безопасности (ЦИГБ) Линас Кояла. По его словам, поскольку США меняют направление сотрудничества, Европе следует больше сосредоточиться на своей силе как сообщества в целом, так и отдельных государств.
„Я думаю, что есть способы Европе вспомнить, что она имеет вес как Европейский союз, так и как отдельные государства, готовые к действию“, – сказал Л. Кояла.
По его словам, чтобы добиться признания со стороны Вашингтона, европейские страны должны предпринять решительные действия, например, ввести войска в Украину. По мнению Л. Коялы, этот вопрос также следует обсудить в ходе встречи европейских лидеров в Париже.
„И я ожидаю от Парижа очень конкретных решений. Одно из тех, что следует принять (…) — это ввод войск в Украину. (…) Некий первый шаг, свидетельствующий о том, что европейские государства могут войти в Украину, возможно, где-то больше в западной части с ограниченным количеством войск, это уже стало бы серьезным рычагом, это уже стало бы чем-то, что Вашингтон обязательно заметил бы“, — заявил директор ЦИГБ.
„И даже если это в корне не изменит ее стратегическую ситуацию или состояние войны, это станет доказательством того, что европейским государствам есть что предложить“, – добавил он.
В эти выходные специальный посланник президента США Дональда Трампа в Украине Кит Келлог сообщил, что в ближайшее время Европа не будет участвовать в мирных переговорах по Украине. Однако, в воскресенье вечером госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на переговоры следует пригласить и Европу, и Украину.
На фоне опасений стран ЕС и Украины относительно того, что США и Россия могут искать двустороннее мирное решение, в понедельник в рамках Мюнхенской конференции по безопасности был организован экстренный саммит, на котором лидеры Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, председатель Европейского совета Антониу Кошта и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планируют обсудить планы президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине.