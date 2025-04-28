Матулёнис назначен старшим советником президента по вопросам национальной безопасности

Следует отметить, что в прошлом году ходили разговоры об отзыве Д. Матулёниса с должности. Дипломат тогда подтвердил порталу lrt.lt, что получил письмо из Министерства иностранных дел (МИД) о том, что летом 2024 года он завершит свою работу в представительстве НАТО. Летом того же года Офис президента встал на сторону Д. Матулёниса и назвал такое решение МИДа „предвзятым поведением министерства по отношению к опытному и профессиональному дипломату“. В свою очередь, тогдашний глава дипломатии страны Габриэлюс Ландсбергис утверждал, что отзыв Д. Матулёниса был согласован с Офисом президента. Однако в конечном итоге это решение было отменено.