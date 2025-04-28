Матулёнис назначен старшим советником президента по вопросам национальной безопасности

Об этом на прошлой неделе агентству Elta сообщил советник лидера страны Ридас Ясюлёнис.
В настоящее время в Группе Офиса президента по вопросам национальной безопасности и обороны работают два советника — Марюс Чеснулявичюс и Андрюс Варнялис, присоединившиеся к команде в конце прошлого года.
17 апреля Д. Матулёнис завершил свою работу в представительстве НАТО. Его сменил Дарюс Яунишкис, который в течении десяти лет возглавлял Департамент государственной безопасности (ДГБ).
Следует отметить, что в прошлом году ходили разговоры об отзыве Д. Матулёниса с должности. Дипломат тогда подтвердил порталу lrt.lt, что получил письмо из Министерства иностранных дел (МИД) о том, что летом 2024 года он завершит свою работу в представительстве НАТО. Летом того же года Офис президента встал на сторону Д. Матулёниса и назвал такое решение МИДа „предвзятым поведением министерства по отношению к опытному и профессиональному дипломату“. В свою очередь, тогдашний глава дипломатии страны Габриэлюс Ландсбергис утверждал, что отзыв Д. Матулёниса был согласован с Офисом президента. Однако в конечном итоге это решение было отменено.
Ранее Д. Матулёнис уже привлекал внимание Министерства иностранных дел в связи с поступившей жалобой — в ходе проверки было установлено, что посол совершил должностной проступок, однако ему удалось избежать взыскания. Тогда Г. Науседа заявил, что доверяет послу в НАТО.
До работы в миссии НАТО Д. Матулёнис занимал должности советника премьер-министра, вице-канцлера правительства, канцлера службы премьер-министра, государственного секретаря Министерства иностранных дел, назначался послом Литвы в Германии и Дании.